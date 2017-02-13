鄭明典辭預報中心主任 呂國臣接任

中央氣象局長辛在勤今晚證實，預報中心主任鄭明典請辭預報中心職務，回到先前的科技中心主任，預報中心主任由副主任呂國臣接任，18日生效。

外傳鄭明典因預報天氣壓力太大而請辭，辛在勤則說，是不同的職務歷練，鄭明典的專長在「氣候」，他也表達想在「氣候」方面，發展對氣象局有幫助的事。

鄭明典接任預報中心主任7年，他受訪指出，請辭原因很單純，他已做了7年，應讓新人接手，他回到研究「氣候」領域。

將接任的呂國臣從預報員出身，有豐富天氣預報經驗。1060213

(中央社)