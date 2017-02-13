穿山甲公主接著來 陸網友全都怒了
野生穿山甲在中國大陸屬保育類動物，日前一名大陸官員在微博炫耀吃穿山甲，被網友嘲諷為「穿山甲公子」，近日又出現一名常在微博上炫耀吃保育類動物的「穿山甲公主」，再引發網友眾怒。
綜合中國大陸新浪微博等媒體報導，這名美食家微博名字為「@綻放的多多」，許多大陸國家一級保護動物在她的微博照片裡，全部變成自己的美食套餐。
她的穿山甲套餐，包括穿山甲和冬蟲夏草熬湯，強調得要提前4個小時熬煮，還有穿山甲血炒飯等。此外，蛇、天鵝甚至貓頭鷹，都是她的美食佳餚。
此則新聞引發大陸網友眾怒，有網友發言批評，「還『穿山甲公主』『穿山甲公子』，穿山甲碰到的魔鬼才是。」
大陸新京報記者已把這一情況反映至大陸國家林業局官方微博，林業局官方微博今晚則回覆指出，廣東省林業廳已介入調查此事。
在中國大陸，野生穿山甲屬國家二級保護動物，如果食用野生穿山甲，屬於觸犯大陸刑法規定，情節特別嚴重者，可處10年以上有期徒刑。1060213
(中央社)
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