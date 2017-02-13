紅喉潛鳥現蹤基市 怕禽流感拉封鎖線
基隆外木山沙灘發現1隻台灣罕見的水鳥紅喉潛鳥，由於各地頻傳禽流感疫情，基隆市動保所今天拉起封鎖線，同時由獸醫採集糞便檢體，監測鳥禽流感是否帶毒。
基隆市動保所11日下午5時接獲民眾通報於本市外木山沙灘發現1隻台灣罕見的水鳥，想站而站不起來的模樣被誤以為腳受傷，動物保護防疫所連續兩日指派獸醫師至現場觀察，是一隻極地來的紅喉潛鳥。
牠時而潛水，時而上岸休息，模樣可愛，經評估健康情形良好，並已請市府產業發展處漁業行政科及海巡署大武崙安檢站就近觀察，宣導民眾勿靠近驚擾遠來訪客。
有鑑於賞鳥人潮漸多，為保護潛鳥安全不受驚擾，動物保護防疫所再度派員於紅喉潛鳥活動範圍外推100公尺，圍起300公尺長保護防疫管制封鎖線，禁止民眾進入封鎖線內。基隆市野鳥學會志工並自發排班協助管制參觀民眾，並就近觀察鳥類動態及健康情形。
紅喉潛鳥係常見於北極、歐亞大極地活動，會南下度冬，但最多到達中國東北及日本，來到亞熱帶台灣本島相當罕見。據基隆市野鳥學會資料顯示，民國104年萬里瑪鋉溪河口亦有記錄到1隻，再往前推曾於99年於翡翠灣沙灘記錄到1隻，此次為首次造訪基隆。
動保所提醒民眾前往觀察應盡量避免近距離驚擾、勿餵食、勿攻擊，以望遠鏡遠距離觀賞即可。另國內近日花蓮縣、台南市爆發H5N6高病原性禽流感疫情，又野生水禽常為帶毒者，動保所今天也指派獸醫師前往嘗試採集糞便檢體，將同時監測該鳥禽流感是否帶毒，已提供禽場防疫參考。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。