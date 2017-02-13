紅喉潛鳥現蹤基市 怕禽流感拉封鎖線

基隆外木山沙灘發現1隻台灣罕見的水鳥紅喉潛鳥，由於各地頻傳禽流感疫情，基隆市動保所今天拉起封鎖線，同時由獸醫採集糞便檢體，監測鳥禽流感是否帶毒。

基隆市動保所11日下午5時接獲民眾通報於本市外木山沙灘發現1隻台灣罕見的水鳥，想站而站不起來的模樣被誤以為腳受傷，動物保護防疫所連續兩日指派獸醫師至現場觀察，是一隻極地來的紅喉潛鳥。

牠時而潛水，時而上岸休息，模樣可愛，經評估健康情形良好，並已請市府產業發展處漁業行政科及海巡署大武崙安檢站就近觀察，宣導民眾勿靠近驚擾遠來訪客。

有鑑於賞鳥人潮漸多，為保護潛鳥安全不受驚擾，動物保護防疫所再度派員於紅喉潛鳥活動範圍外推100公尺，圍起300公尺長保護防疫管制封鎖線，禁止民眾進入封鎖線內。基隆市野鳥學會志工並自發排班協助管制參觀民眾，並就近觀察鳥類動態及健康情形。

紅喉潛鳥係常見於北極、歐亞大極地活動，會南下度冬，但最多到達中國東北及日本，來到亞熱帶台灣本島相當罕見。據基隆市野鳥學會資料顯示，民國104年萬里瑪鋉溪河口亦有記錄到1隻，再往前推曾於99年於翡翠灣沙灘記錄到1隻，此次為首次造訪基隆。

動保所提醒民眾前往觀察應盡量避免近距離驚擾、勿餵食、勿攻擊，以望遠鏡遠距離觀賞即可。另國內近日花蓮縣、台南市爆發H5N6高病原性禽流感疫情，又野生水禽常為帶毒者，動保所今天也指派獸醫師前往嘗試採集糞便檢體，將同時監測該鳥禽流感是否帶毒，已提供禽場防疫參考。1060213

(中央社)