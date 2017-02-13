日推動「30・10運動」 減少食物浪費

日本環境省為減少宴會上的食物浪費，明年度將推動呼籲宴會勿留剩菜剩飯的「30・10運動」，即在宴會開始後的30分鐘先盡情享用美食再喝酒、談天，宴會結束前的10分鐘也讓大家回到自己的座位上，專心吃剩下的食物。

長野縣松本市從2011年度起便推動「30・10運動」，且頗有成效，減少了不少廚餘。松本市政府剛開始是在車站發傳單，要求市民響應，後來慢慢推廣到企業、餐廳。

松本市官網上介紹，日本1年丟棄的食物高達632噸，約是全球糧食救助量的2倍。餐廳等廢棄的廚餘中，約有6成是客人吃剩的食物，希望市民們認識此問題，並減少食物的浪費，故推動「不要剩，吃完吧！30・10運動」。

具體推廣內容有，在點菜時適量即可，乾杯後的30分鐘先別離開座位，好好享用美食，散會前的10分鐘再回到座位上吃完桌上的食物。

環境省指出，2016年度日本已有18道縣和62個市區町開始推廣此運動，今後希望能推廣成全民運動，故將在2017年度編列預算正式推動，盼藉「30・10」運動減少食物的浪費。

(中時)