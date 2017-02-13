欠120萬稅不繳 遭查扣500萬砂石車
桃園一家通運公司積欠120萬元稅金不繳，法務部行政執行署桃園分署今強力執法，查封公司一輛排氣量1萬2130CC、總噸數達43噸的大型聯結砂石車，新車價近600萬元，估價仍有數百萬元價值，桃園分署強調負責人若拒不繳款，將在下個月3月7日拍賣抵稅。
桃園分署表示，這家通運公司從2012年起，積欠營業稅、營所稅、牌照稅、燃料費及勞健保費，總計達120萬8779元，清查發現負責人名下有10幾台聯結車或貨櫃車，卻拒不繳稅。
執行官展現公權力，今調派拖車前往中壢保養廠，當場查封一輛排氣量1萬2130CC、總噸數43噸的大型聯結砂石車，桃園分署說，這款聯結車新車價約5、6百萬元，保養場人員初估仍超過百萬元。
桃園分署強調，如果負責人不在近期繳清欠繳的稅費，將連同上月底查扣拖吊車、貨車及其他各種查扣物品，在下個月3月7日法務部行政執行署各分署「123聯合法拍會」中拍賣，歡迎一般民眾密切注意桃園分署的官網訊息及FB臉書撿便宜。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。