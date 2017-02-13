欠120萬稅不繳 遭查扣500萬砂石車

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桃園分署執行官今查封大型聯結砂石車。(蔡依珍翻攝)

桃園一家通運公司積欠120萬元稅金不繳，法務部行政執行署桃園分署今強力執法，查封公司一輛排氣量1萬2130CC、總噸數達43噸的大型聯結砂石車，新車價近600萬元，估價仍有數百萬元價值，桃園分署強調負責人若拒不繳款，將在下個月3月7日拍賣抵稅。

桃園分署表示，這家通運公司從2012年起，積欠營業稅、營所稅、牌照稅、燃料費及勞健保費，總計達120萬8779元，清查發現負責人名下有10幾台聯結車或貨櫃車，卻拒不繳稅。

執行官展現公權力，今調派拖車前往中壢保養廠，當場查封一輛排氣量1萬2130CC、總噸數43噸的大型聯結砂石車，桃園分署說，這款聯結車新車價約5、6百萬元，保養場人員初估仍超過百萬元。

桃園分署強調，如果負責人不在近期繳清欠繳的稅費，將連同上月底查扣拖吊車、貨車及其他各種查扣物品，在下個月3月7日法務部行政執行署各分署「123聯合法拍會」中拍賣，歡迎一般民眾密切注意桃園分署的官網訊息及FB臉書撿便宜。

(中時)