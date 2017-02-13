減產石油 OPEC目標達成率逾90%
科威特石油部長馬佐克（Essam al-Marzouk）今天表示，石油輸出國家組織（OPEC）履行減少石油產量的承諾已達90%以上。這項承諾旨在緩解全球原油供應過剩困境。
法新社報導，油價重挫後，OPEC成員國和包括俄羅斯在內等非OPEC成員國去年底達成具有里程碑意義的協議，同意每天減產約180萬桶石油。
自減產協議於2017年初生效以來，油價已回升至超過每桶50美元。
美國市場基準商品西德州中級原油今天在亞洲盤下跌9美分，來到每桶53.77美元；北海布倫特原油下跌5美分，來到56.65美元。
馬佐克說，「OPEC遵守減產協議的情況良好…履行程度已達92%」；馬佐克掌管的委員會負責監督協議履行的情況。
他在科威特市出席會議期間告訴記者，非OPEC產油國已達成超過50%的減產承諾。
馬佐克說：「我們認為，非OPEC產油國4月和5月將逐步完成更多目標。」
他還說：「我們希望每個產油國都能履行所有承諾。」
全球油價從2014年6月的每桶超過100美元，跌至2016年初的每桶不到30美元，創近13年新低，對許多產油國的公共財政構成衝擊。（譯者：中央社劉文瑜）1060213
(中央社)
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