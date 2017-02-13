蕭敬騰被爆吻經紀人 澄清角度問題

金曲歌王蕭敬騰領軍獅子合唱團參加中國大陸歌唱節目「歌手」，被爆表演完走下台當眾親吻緋聞對象、經紀人Summer，Summer今天說，「那是角度問題啦」。

蕭敬騰與經紀人Summer緋聞已傳多年，今天被中國大陸網友爆料，日前蕭敬騰領軍獅子合唱團參加「歌手」，演出結束後，蕭敬騰走下舞台擁抱、親吻經紀人，影片也在網路流傳。

Summer受訪表示，真的覺得很好笑，這種事可能發生嗎？「那是角度問題啦」，且現場人這麼多，「百分之百就是角度問題啊」，大家對這話題很不膩耶。

她說，當天獅子合唱團奪下冠軍，她是強忍淚水，但身旁工作人員都哭了，不光是歌曲感人，是真的心疼團員們為比賽熬夜弄到天亮沒睡，「我們真的壓力很大」；面臨被節目淘汰危機，希望大家多幫忙加油。1060213

(中央社)