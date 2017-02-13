「名字至今都沒寫對」吳淡如見女兒成績單驚呆
知名作家兼主持人吳淡如2009年以44歲高齡產下一女「小熊」，因女兒是早產兒的緣故，吳淡如從不要求她的學業分數，只希望她有開心的童年，沒想到吳淡如今（13日）翻出日前收到的成績單，才驚覺原來女兒在校成績那麼好，看完老師的評語，心中只想著「怎麼感覺好像不是我認識的那個孩子」。
吳淡如今在臉書PO出女兒上學期的成績單，透露小熊在她眼裡是「什麼都不會」的孩子，不但寫字吃力、自己的名字至今都沒寫對，就連在家洗澡脫衣服，都還會耍賴說不要，令吳淡如不禁憶起當年小二的自己，幾乎已經不用注音符號還參加作文比賽，但為了不讓女兒有壓力，「我真的是狠了心不想要求她，只想讓她喜歡學校也喜歡生活。」
不過，出乎意料的是，小熊的成績單科科都是甲，老師還讚她對課業自動自發，和同學意見相左時，能清楚表達自我，寫出來的字也越趨整齊美觀，且當小熊校外教學想家落淚時，同學也會主動上前安慰她，可見她人際互動良好。
吳淡如見老師對女兒的稱讚，驚訝道：「怎麼感覺好像不是我認識的那個孩子，我的孩子在我的評估，心理年齡還不到三歲」，並稱看完評語讓她感激涕零，言詞間不難看出為女兒感到驕傲的心情。
(中時電子報)
關鍵字：吳淡如
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