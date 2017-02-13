柯文哲：蔡英文總統民調還會再掉

台北市長柯文哲。（資料照片，王英豪攝）

台北市長柯文哲接受年代新聞台《新聞面對面》專訪，今晚播出。被問到怎麼看小英政府民調時，柯文哲拿出砍重陽敬老金的經驗說，一開始民調會掉一點點，拿不到錢才有殺傷力，不過有時很多政策，咬緊牙關堅持到底還是會過去，只是過程會很慘，他認為蔡英文總統的民調還會掉，但掉到多低以及撐多久之後會回升，這就要看她的努力。

柯文哲說，對的決定是對，錯的決定也是對，不做決定才是錯，以他自己的經驗，民調到谷底時有7個月，他認為執政一定有包袱，很多藍營縣市長也是被前總統馬英九害慘，那是鐘擺效應，不過他還是支持年金改革，這不改不行，但民調一定會掉。

(中時)