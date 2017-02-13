神明加持的限量零錢包 你拿到了嗎？
看似平凡無奇的零錢包，卻大有來頭！今年嘉義縣溪口鄉公所在藝陣文化節限量發放的「錢進幸福包」，除經神明加持過，上頭Ｑ版的神明圖騰卻是歷經無數次的神明指示才得以完工。
溪口文化生活館長王秀眉表示，其圖騰完成相當「搞岡」，曾請廠商設計，但不是畫的太年輕，不然就是沒有到位，遲遲未有下落，偶然在駐村藝術家的介紹下，認識這名來自彰化的藝術家房耀忠，想藉他的巧手來完成玄天上帝的圖騰，她說，由於觸及神明畫作，不敢大意，還特別先擲筊請示祂的意願。
在房耀忠繪製前也先擲筊詢問，沒想到一次就獲得聖筊，王秀眉說，房耀忠一共畫出3張Q版神明圖騰，在推出之前，還擲筊請示讓祂挑選，直到第二張時連得3個聖筊。
王秀眉說，該圖騰於2012年繪製完成，自2013年就使用在文創商品上，此外，今年在限量發售前，還特別送到廟宇誦經讓神明加持，有拿到的民眾相當幸運。
(中時)
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