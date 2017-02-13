黨對年輕人友善嗎？ 徐巧芯：87分不能再高了
前國民黨青年團總團長、馬英九辦公室發言人徐巧芯今天參與網路節目直播，暢談青年參政的甘苦，被問到國民黨對青年是否友善，寫下諷刺性的87分，
剛接下國民黨副主席郝龍斌黨主席競選辦公室發言人的徐巧芯，與民進黨發言人吳沛憶今日一同參加網路節目大聊青年參政，當被問到政黨對於年輕人是否友善時，徐巧芯為國民黨打了87分，吳沛憶則是打了一個大大的圈。
不過徐巧芯這個87分並不代表高分，而是網路上常用的字眼，隱含著諷刺的意味。
徐巧芯表示，近年國民黨選情不佳是因民眾認為國民黨世代交替太慢，離人民距離越來越遠，且年輕人關注的議題如同婚合法化、18歲投票等，都不是國民黨選舉時的核心價值，當方針離年輕人比較遠的時候，這些年輕人當然就會跟政黨產生距離。
她也提到國民黨參政年齡較高的問題，以黨內最高權力機關中常會來說，只有2席是給予年輕人的保障名額，一席是青年團總團長，另一席則是將近40歲的「年輕人」，因此大部分的價值觀還是長輩為主，無法跟年輕人走近。
吳沛憶則認為民進黨對內有給予青年參與的空間，對外提出的政策，如住房、就業等也是對年輕人友善。
不過徐巧芯也說，民進黨在選前相較於國民黨的確是對青年比較友善，但選後的政策、權力分配還是會受到影響。
(中時電子報)
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