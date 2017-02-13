黨對年輕人友善嗎？ 徐巧芯：87分不能再高了

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯在網路節目上被問到國民黨對青年友善嗎，她為國民黨打了具諷刺性的87分。(本報資料照片/張立勳攝)

前國民黨青年團總團長、馬英九辦公室發言人徐巧芯今天參與網路節目直播，暢談青年參政的甘苦，被問到國民黨對青年是否友善，寫下諷刺性的87分，

剛接下國民黨副主席郝龍斌黨主席競選辦公室發言人的徐巧芯，與民進黨發言人吳沛憶今日一同參加網路節目大聊青年參政，當被問到政黨對於年輕人是否友善時，徐巧芯為國民黨打了87分，吳沛憶則是打了一個大大的圈。

不過徐巧芯這個87分並不代表高分，而是網路上常用的字眼，隱含著諷刺的意味。

徐巧芯表示，近年國民黨選情不佳是因民眾認為國民黨世代交替太慢，離人民距離越來越遠，且年輕人關注的議題如同婚合法化、18歲投票等，都不是國民黨選舉時的核心價值，當方針離年輕人比較遠的時候，這些年輕人當然就會跟政黨產生距離。

她也提到國民黨參政年齡較高的問題，以黨內最高權力機關中常會來說，只有2席是給予年輕人的保障名額，一席是青年團總團長，另一席則是將近40歲的「年輕人」，因此大部分的價值觀還是長輩為主，無法跟年輕人走近。

吳沛憶則認為民進黨對內有給予青年參與的空間，對外提出的政策，如住房、就業等也是對年輕人友善。

不過徐巧芯也說，民進黨在選前相較於國民黨的確是對青年比較友善，但選後的政策、權力分配還是會受到影響。

(中時電子報)