木棒聯賽》王牌對決 興大附農擊敗三民
104學年度高中聯賽木棒組今天(13日)進入第2階段賽事，24隊爭取晉級門票，被視為此階段「最硬」的B組，今天先由興大附農交手三民高中，雙方都排出王牌投手掛帥，最終興大附農靠著李丞齡在9局上擊出致勝安打，以5比3搶下重要一勝。
今年木棒聯賽共有來自18縣市共43校報名，從第一階段脫穎而出的24隊，今起分8組展開第2階段賽事，各組前2名晉級16強，去年黑豹旗4強隊伍興大附農(亞軍)、鶯歌工商(殿軍)，以及南部勁旅三民高中同分B組，也是此階段最受關注的組合。
興大附農與三民高中曾在第一階段碰頭，由興大附農以6比2勝出，今天於嘉義市棒球場再度交手，雙方上演「王牌對決」，吸引國內外球探聚焦，興大附農左投王志庭主投6.1局，用了120球，被敲8支安打，送出7次三振，失3分(1分自責分)，最快球速143公里。
而高三的徐基麟也是三民主力投手，被看好有旅外潛力，此戰以119球投完8局，被擊出9支安打，飆9K，失3分(2分自責分)，最快球速146公里。
兩隊前8局打完後還以3比3戰成平手，9局上面對三民後援投手，興大附農靠保送和失誤攻佔二、三壘，第4棒李丞齡在2出局後敲出帶有2分打點的二壘安打，幫球隊突破僵局，接下在9局下登板關門，守住自己打下的勝利。
2月13日賽事成績
（嘉義市立棒球場）
A 玉里高中0－10平鎮高中
B 興大附農5－3三民高中
（稻江Ａ棒球場）
C 中道中學0－9普門中學
D 彰化藝中0－10強恕中學
（三民高中棒球場）
E 育民工家1－4屏東高中
F 大理高中5－6麥寮高中
（頂庄棒球場）
G 嘉義高中2－6北科附工
H 穀保家商13－0東石高中
(中時電子報)
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