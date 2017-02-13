台北書展閉幕式 人潮回流 5年最高

為期6天的2017台北國際書展在今（13）日正式落幕，今年首創每日星光場，並延續開放18歲以下民眾免費入場，總計吸引58萬人次入場，相較於去年50萬人次創新低，可說是人潮回流，創5年來新高。書展基金會董事長趙政岷表示，「遺憾未達60萬人次，希望明年目標能突破60萬人。」

今年台北國際書展總計有59國、621間出版社參展，以五大改革、10大亮點為主軸，除了每日星光場延長開放時間，同時舉辦多達930場的沙龍、講座、論壇活動，並且規劃閱讀共享區和閱讀小聚落，成為親子共讀必造訪區域。

本屆新增「最佳展位設計獎」，由民眾票選和觀眾評選，共分為兩組「大型展位組」和「中小型展位組」，大型展位組金獎為台灣商務印書館，銀獎為國家圖書館、國立台灣圖書館與國立公共資訊圖書館共同設立的「你我的大書房」，銅獎為獨立出版聯盟的「讀字迷宮」，中小型展位組金獎、銀獎分別為有樂出版社和茉莉二手書店獲得，九歌及文訊、洪範、爾雅共同攤位並列為銅獎。

文化部次長丁曉菁在閉幕典禮上承諾，經過跨部會協調，明年國貿局將支持書展，協助降低展位租金。台北書展基金會也宣布，明年2018主題國將由以色列擔任。

(中時)