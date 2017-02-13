李國毅痛哭超虐心 房思瑜這個舉動超貼心

李國毅哭戲感人。（東森）

李國毅哭戲超虐心。（東森）

房思瑜貼心送飲料幫劇組轉換心情。（東森）

台視、東森《如朕親臨》繼前一周於偶像劇收視奪冠，上周播出第九集收視再攀高峰，除穩坐女性族群收視第一，30到49歲女性收視更衝上2.36，劇中連俞涵揭開李國毅真實身分，一幕李國毅強忍多年秘密而爆哭、連俞涵體貼安慰的戲，讓不少師奶在螢光幕前跟著掉淚；李國毅漸漸正視對連俞涵的感情，在連俞涵睡著之際欲偷吻的情節，也讓網友少女心大噴發，二段戲都讓第九集收視衝上最高點。

劇中李國毅的最佳紅粉知己房思瑜，慧眼識破李國毅的心意，力勸他應勇敢的面對自己真實的感情，讓粉絲紛紛在網路上大喊：「以樂醫生終於啟動了閨蜜模式，快讓王諾清醒。」要求房思瑜為諾丙的愛情助功！戲外房思瑜也同樣貼心，在拍攝現場看到李國毅的哭戲如此沈重，身為他的好朋友，房思瑜特地貼心地請劇組喝下午茶，讓李國毅與劇組在拍攝沈重的哭戲後空檔，可以換個心情放鬆一下！

上週劇情發展讓觀眾心情像是洗了三溫暖，李國毅好不容易卸下多年來的無助與孤獨，剛面對自己逐漸明朗的愛意後，又要故作堅強看著藍鈞天與連俞涵這段剛剛萌芽的感情，終日埋首在工作之中逃避問題，觀眾心情也跟著整集劇情上上下下。

(中時)