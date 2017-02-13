流感疫情持續 廣州禽市場延長休市

中國大陸廣州市的H7N9禽流感疫情持續，廣州市政府決定在16日至28日對全市禽類批發市場和農貿肉菜市場禽類交易區實施休市，比原訂的休市期延長了10天。

南方網報導，自2016年12月以來，廣州市已有7個區報告了人感染H7N9禽流感病例，且全市11個區均有禽類市場檢出H7N9禽流感病毒核酸。廣州市3成以上的市場都受「不同程度」的H7N9禽流感病毒汙染。

報導指出，廣州市原定的休市計畫為在今年1月到3月每個月的16日到18日連續3天進行休市。這則通告則將本月的休市時間從3天延長到13天。

休市期間，除了冷凍家禽產品外，市場內不准存放任何禽類。

大陸國家衛計委尚未公布今年1月份的大陸全地感染H7N9禽流感疫情匯總，而去年12月感染H7N9禽流感發病數為106例，死亡為20例。

澎湃新聞指出，從部分省分公布的數據來看，今年1月份的H7N9疫情比2016年12月份明顯上升。1060213

(中央社)