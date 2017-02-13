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國道五號遊覽車疑轉彎翻覆 28人無生命跡象

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國道五號客運疑轉彎翻覆12人無生命跡象
武陵農場賞櫻團返程途中，國道五號轉彎翻覆，車內估約44人。（圖／本報記者翻攝）
萬芳醫院急診室列出大量傷患表
國五轉國三南下閘道13日晚間發生一起重大車禍，一輛遊覽車翻覆邊坡，造成大量乘客傷亡。(黃世麒攝)
萬芳醫院急診室列出大量傷患表，可見傷者多是50多歲民眾
萬芳醫院急診室列出大量傷患表，可見傷者多是50多歲民眾。（方濬哲攝）
13日晚間國道五號遊覽車疑轉彎翻覆，已17人無生命跡象。（新北消防局提供）

（23：16更新搶救情形）蝶戀花旅行社所有的一部遊覽車，今晚21時04分左右由宜蘭往台北方向行駛，在國五連接國道三號接近南港系統交流道的大轉彎處，疑因車輛失控翻覆右側邊坡，警消稍早到場將車上44人救出，經統計目前已造成28死、16人輕重傷送醫。

新北、台北市消防局也立即派遣上百名消防人員前往現場搶救，據了解，這些死傷者都是因為受到嚴重擠壓、頭部受創而亡，警消也出動大型吊車準備要將遊覽車體吊正，以利救援。

國道五號客運疑轉彎翻覆 已12人無生命跡象
（圖／本報記者翻攝）
國道五號客運疑轉彎翻覆 已12人無生命跡象
（圖／本報記者翻攝）
國道五號客運疑轉彎翻覆 已12人無生命跡象
（圖／本報記者翻攝）
國道五號客運疑轉彎翻覆 已12人無生命跡象
（圖／本報記者翻攝）
國道五號客運疑轉彎翻覆 已12人無生命跡象
（圖／本報記者翻攝）
國道五號客運疑轉彎翻覆 已12人無生命跡象
（圖／本報記者翻攝）

國道警方調查確認，車上含司機導遊共44人，其中28人死亡、16人送醫。

據了解，該遊覽車為蝶戀花旅行社承辦的武陵農場櫻花季一日遊旅行團，團員每人以1100元價格，於今天前往櫻花鉤吻鮭觀魚台、武陵茶莊、吊橋等景點，卻在回程途中疑似車速過快，於轉彎處翻覆邊坡，詳細事故原因仍待警方調查。

(中時)

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關鍵字：國道五號遊覽車轉彎翻覆
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