聯準會主席葉倫本週赴國會作證

我要評比

美國聯準會(Fed)主席葉倫(Janet Yellen)本週將赴國會作證兩天。外界預期若她的發言釋出有關未來升息的隻字片語，恐將引發市場波瀾再起。

葉倫週二將到參議院銀行委員會發表半年一度的證詞，隔日她則轉往眾議院金融服務委員會作證。她的國會證詞主要聚焦在經濟與貨幣政策。

(工商)