北韓再射飛彈 安理會將召開緊急會議

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北韓宣布成功試射一枚新型彈道飛彈後，聯合國安全理事會為此將於今天稍後召開緊急會議。北韓此次試射，被視為是對美國總統川普（Donald Trump）的挑戰。

法新社引述北韓國營中央通信社（KCNA）報導，北韓領導人金正恩「對於擁有另一個強大的核子攻擊工具表示非常滿意，這更增添了國家的巨大威力。」

中國大陸和俄羅斯這兩個安理會常任理事國加入了國際社會行列，對平壤當局昨天試射飛彈表示譴責。擁有核武的北韓這次是從西部城市龜城（Kusong）附近發射飛彈。

在美國、日本及南韓要求下，安理會將於格林威治標準時間13日22時（台北時間14日清晨6時）召開會議。

聯合國決議，禁止北韓發射彈道飛彈或進行核子武器試驗。

不過，平壤去年進行了兩次核試爆，並多次試射飛彈，藉此發展具打擊美國本土能力的核武系統。

南韓國防部表示，北韓這次試射的飛彈向東飛行了約500公里，然後掉落日本海。平壤當局宣稱，這枚飛彈可攜帶核子彈頭；（譯者：中央社周慧盈）1060213

(中央社)