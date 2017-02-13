陰屍路男星拜龍山寺 祈求川普更有智慧

美國影集「陰屍路」演員喬許麥克德密今天前往龍山寺拜拜安太歲，特別向關公禱告，希望他的國家領導人（指美國總統川普）能更有智慧處理國家的事。

「陰屍路」第7季全新集數每週一晚間10時在FOX全球同日首播。飾演「尤金博士」的喬許麥克德密（JoshMcDermitt）昨晚抵台，前3天在日本時差非常嚴重的他，終於睡個好覺。

今早起床後，喬許麥克德密在房間開臉書（facebook）直播，向全球粉絲分享台北的好天氣，以及他的好心情。

喬許麥克德密生肖屬馬，今年偏沖太歲，下午電視台特別帶他到龍山寺安太歲求平安，喬許麥克德密是第1次到廟宇拜拜，也是首次拿香，雖然被香燻得眼睛泛紅，但他直呼拜拜初體驗非常開心。

在工作人員引導下，分別拜了觀音菩薩、天公、媽祖、關公、文昌帝君等神明。喬許麥克德密說，特別向關公禱告，希望他的國家領導人能更有智慧處理國家的事，也祈禱全球的國家領導人能致力於和平，讓這個世界不要有戰爭。1060213

(中央社)