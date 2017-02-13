打卡必備 卡娜赫拉聯名造型杯蓋、套組來了!
Mister Donut繼去年麗莎＆卡斯柏杯套、蓋組，造成搶購熱潮，此次與「卡娜赫拉Kanahei」合作8款聯名造型杯套、蓋，2月14日起全台門市同步上市，其中1款隱藏版於4月1日驚喜上市，每週不同杯款讓消費者天天充滿樂趣。
除聯名造型杯套、蓋外，Mister Donut2款期間限定卡娜赫拉Kanahei聯名甜甜圈，分別為「粉紅兔兔造型」與「P助造型」，手工製作造型甜甜圈，2月14日起限量販售，售完為止。「粉紅兔兔甜甜圈」Q軟波堤裹上草莓巧克力醬，搭配熟烤杏仁粒，可愛造型打卡必備。
Mister Donut全新「Donut Pop小球系列」，以波堤、巧克力波堤與歐菲香圈體為基底製作，包括草莓QQ球、優格QQ球、雙層巧Q球、花生巧Q球、巧克力奶香球與草莓奶香球6種品項，有S杯（6入）與M杯（12入）兩種選擇，2月14日起全台Mister Donut門市同步販售，主打攜帶方便能同時享用多種口味，一口迷你甜點搶攻商機。
新品「花生巧Q球」巧克力坡堤圈外層裹上香濃巧克力醬，熱騰騰巧克力醬佐以台灣特產花生，入口花生香氣濃郁搭配Q彈波堤，每口都有幸福感;另一款「優格QQ球」沾附酸甜優格醬，外出旅行方便又美味。
Mister Donut總經理洪堯欣表示，此次推出全新「Donut Pop小球系列」，同時與「卡娜赫拉Kanahei」合作聯名系列商品，連續8週不同款可愛造型杯套、蓋，預計帶動業績成長1至2成，目前Mister Donut全台超商門市有230間、自有門市65間，今年底前將再展店4間自有門市。
(中時)
關鍵字：Mister Donut、卡娜赫拉
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