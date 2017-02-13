情人節最想接吻男星 宋仲基榜首

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西洋情人節將至，新加坡UFM100.3電台公布「最想與他接吻男星」排行榜，韓星宋仲基拿下榜首，G-Dragon（權志龍）、孔劉分居2、3名，香港藝人劉德華排名第4。

調查指出，韓星朴寶劍、金宇彬位居排行榜第7、8名。至於排行第9名的是新傳媒藝人陳羅密歐，韓星「撕漫男」李鍾碩則位居第10名。

新加坡聯合晚報報導，新加坡本地的UFM100.3電台在節目中進行「接吻魚」調查，結果宋仲基高票中選，拿下榜首。

根據調查，G-Dragon、孔劉分居排行榜的2、3名。南韓經紀公司YG娛樂旗下男團BIGBANG成員G-Dragon歌曲「Crooked」MV在YouTube的點擊突破1億次大關，同時也深受新加坡歌迷喜愛。

孔劉去年憑藉電影「屍速列車」中精彩演出，已擄獲粉絲無數好評，擔綱演出的韓劇「鬼怪」收視率也節節走高，這次調查獲最想接吻男星第3名，可見孔劉在粉絲心目中受歡迎程度。

前3名都是韓星，但香港藝人劉德華寶刀未老，居最想接吻男星第4名，至於歌手JJ林俊傑、林宥嘉則分別獲得第5名、第6名。1060213

(中央社)