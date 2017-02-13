國五客運翻車 多人受傷

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(中央社記者朱則瑋台北13日電)北市消防局今晚9時12分獲報，在國道5號接國道3號轉彎處一台客運翻車，目前車外已看見4名傷者，不確定實際傷者數，派遣消防車4輛，救護車5部及人員26名前往現場。1060213

(中央社)