台灣人太愛日本這地方 占比外國遊客達4成
日本石川縣金澤市的兼六園是日本特別名勝之一，以日本三大名園之一著稱。去年外國人入園35萬6061人次，這是該園連續4年刷新紀錄。石川縣國際觀光課表示，2016年全年到訪兼六園外國人比前年增加6萬4千人，為2014年的1.5倍。其中台灣人占比最多約4成，來自歐洲及中國旅客也在激增中。
根據朝日新聞報導，一位楊姓台灣遊客偕同家人出遊表示，金澤在台灣形象高級且具知名度，這次是為欣賞雪景而來。石川縣國際觀光課統計16年來的外國參訪人數，其中來自台灣的遊客約占4成。
據了解，台灣人愛去金澤兼六園，主要是因為石川縣有加賀屋溫泉旅館加持，吸引許多台灣公司獎勵旅遊來此，且台灣旅行社也強打此地行程，使得兼六園的知名度更為台灣人所知悉。
兼六園園方說，北陸新幹線2015年開通以來，來自歐洲、中國旅客也呈上升趨勢。2014年來自英國、義大利、法國、德國、西班牙觀光客有2萬人次，到2016年倍增為4萬5千人，而中國遊客也一口氣從2014年的6700人3倍攀升至2萬1千人。
(中時電子報)
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