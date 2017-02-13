綠委要捐錢助年改訴訟官員下台 李明賢：逆我者亡
蔡政府力推年金改革引發諸多爭議，全國公務人員協會準備和政府打官司，勞動部常務次長林三貴更響應捐款1萬元，不料此舉卻引來民進黨立委要求下台。對此，國民黨文傳會副主委李明賢痛批，「這就是標準的『順我者昌、逆我者亡』！」
全國公務人員協會為抗議年金改革違反信賴保護原則，準備和政府打官司。協會理事長李來希於臉書公開照片，感謝林三貴捐款1萬元。而此舉卻引發民進黨立委林俊憲怒批「無法配合年金改革的高官請離開。」他稱年改戰場上，容不得半點退讓。
對此，李明賢諷刺林俊憲是「標準的『順我者昌、逆我者亡』！」他認為，文官只是捐款，民進黨立委便威脅開鍘，「執政黨威權、霸王心態表露無遺」。當初蔡政府上台所高喊的「謙卑、謙卑、再謙卑根本是一場屁」，他批評民進黨讓台灣民主面臨倒退數十年的窘境。
「如此恐嚇手段，簡直也是警總復辟！」李明賢批評民進黨不信任文官體制，「只要顏色錯了、就會遭到清算」，諷刺民進黨不如將所有文官淘汰，改為政治任命。
此外，年金改革尚未定案，民進黨卻容不下討論空間，文官僅是捐錢聲援就被威脅開鍘，「試問，若有公務員捐錢給國民黨，是不是會被抓去活埋、填海？」他稱民進黨的恐怖威嚇手段，令人不寒而慄。
(中時電子報)
文章來源：李明賢臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。