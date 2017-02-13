綠委要捐錢助年改訴訟官員下台 李明賢：逆我者亡

全國公務人員協會理事長李來希於臉書公開照片，感謝勞動部常務次長林三貴捐款1萬元。(圖/取自李來希臉書)

蔡政府力推年金改革引發諸多爭議，全國公務人員協會準備和政府打官司，勞動部常務次長林三貴更響應捐款1萬元，不料此舉卻引來民進黨立委要求下台。對此，國民黨文傳會副主委李明賢痛批，「這就是標準的『順我者昌、逆我者亡』！」

全國公務人員協會為抗議年金改革違反信賴保護原則，準備和政府打官司。協會理事長李來希於臉書公開照片，感謝林三貴捐款1萬元。而此舉卻引發民進黨立委林俊憲怒批「無法配合年金改革的高官請離開。」他稱年改戰場上，容不得半點退讓。

對此，李明賢諷刺林俊憲是「標準的『順我者昌、逆我者亡』！」他認為，文官只是捐款，民進黨立委便威脅開鍘，「執政黨威權、霸王心態表露無遺」。當初蔡政府上台所高喊的「謙卑、謙卑、再謙卑根本是一場屁」，他批評民進黨讓台灣民主面臨倒退數十年的窘境。

「如此恐嚇手段，簡直也是警總復辟！」李明賢批評民進黨不信任文官體制，「只要顏色錯了、就會遭到清算」，諷刺民進黨不如將所有文官淘汰，改為政治任命。

此外，年金改革尚未定案，民進黨卻容不下討論空間，文官僅是捐錢聲援就被威脅開鍘，「試問，若有公務員捐錢給國民黨，是不是會被抓去活埋、填海？」他稱民進黨的恐怖威嚇手段，令人不寒而慄。

(中時電子報)