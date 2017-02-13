香港迪士尼爆裂物為玩具 虛驚一場

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香港迪士尼樂園郵件室發現可疑物品，樂園表示，經調查後證實物件為一個玩具裝置。

香港電台網站報導，發言人說，13日下午約12時30分，香港迪士尼樂園後勤位置郵件室發現可疑物品，樂園即時報警，並疏散部分員工。

警方經初步調查後，相信有關物品並非爆炸品，但會繼續調查案件的動機。

(旺報)