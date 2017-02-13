陽明山舊美軍宿舍火警 幸無人受傷

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陽明山上舊美軍宿舍發生火警，警消獲報後半小時撲滅火勢，所幸無人受困受傷。（民眾提供）

陽明山文化大學附近的舊美軍宿舍，今天晚上8點多發生火警，由於現場為木造房屋，火勢迅速延燒，整間獨棟房屋燃燒殆盡，所幸無人受傷，警消獲報後半個小時將火勢撲滅，交由鑑識人員現場採證調查失火原因。

警消表示，晚間8點13分接獲通報，愛富二街後生巷發生火警，立即派出消防車輛20輛、59名消防人員，以及2輛救護車到現場待命。警消到場後拉出水線，由於現場是廢棄房屋，所有權屬於台灣銀行，房屋閒置多年並未出租，並未傳出任何訊息有人受困在屋內。

由於獨棟房屋是全部木造，火勢迅速延燒，暗夜中格外明顯，熊熊火勢看似驚人，警消在8點47分撲滅火勢，並由調查人員現場採證，釐清起火原因。

(中時)