印度1月消費者通膨率降至5年低點

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受食品價格持續下滑，印度1月消費者通膨年增率為3.17％，較前1個月的3.41％減緩，創下該指標自2012年推出以來最低。

印度消費者通膨溫和，也有助強化外界預期該國通膨率在3月將降至5％官方目標之下，不過憂心油價與核心通膨可能再度攀高，依然遏止印度央行再度調降利率。

(工商)