開學首日 中和警維護孩童安全

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國中、國小開學首日，新北市中和警分局比照往例編排護童勤務。（葉書宏翻攝）

國中、國小開學首日，新北市中和警分局比照往例編排護童勤務。（葉書宏翻攝）

國中、國小開學首日，新北市中和警分局比照往例編排護童勤務，負責學童安全及交通疏導等任務，派員在轄內各學校派員保護孩童上、下學安全。

中和警分局指出，上午7時30分前，是各國小家長送學童上學的熱門時段，常因此造成交通大打結，呼籲家長接送學童上學時，請避免違規停車，或是可以考慮分散送小朋友到校時段或搭乘大眾交通工具，共同來維護學童安全與交通順暢。

(中時)