台9線宜蘭五結段路口塌陷 北上車道暫封
台9線宜蘭縣五結鄉中正路一段北上路旁一處污水下水道系統工程疑因施工不慎，於今天傍晚塌陷，面積約25平方公尺，雖無人傷亡但已影響交通，預定明天修復。
宜蘭縣工務處說，這起意發生在傍晚約6時，當地污水下水道系統工程在施工時，疑因施工不慎，造成自來水管破裂，造成路面出現約25平方公尺的大坑洞，深度約有1個人深，所幸無人傷亡。
工務處表示，現場已放置警告標誌，管制維修處理中，北上路段暫時不通，暫時調用南下1個車道替代，預定明天上班前復原。1060213
(中央社)
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