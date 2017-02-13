太幸運 連27槓威力彩頭獎中壢開出

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太幸運，至今已連槓27期的威力彩頭獎，今天開獎頭獎金額新台幣9.5億元，由桃園市中壢區招鑫來彩券行開出，店家開心不已，將放鞭炮慶祝，去年好運連到雞年，今年一定更旺。

威力彩頭獎金額9.5億元，今天由在桃園市中壢區自信里莊敬路795號1樓的招鑫來彩券行開出，由一人獨得。

招鑫來彩券行的鄒姓店長開心不已，難掩興奮，她說客人很多都是特別號全買，去年10月開出539頭獎800萬元，今天又開出他們店家最高9.5億，真的太神奇，也驚喜，會放鞭炮慶祝也送糖給客人沾喜氣。1060213

(中央社)