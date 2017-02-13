國道5遊覽車翻落邊坡 12人無生命跡象

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國道5接國道3南下車道，靠近台北市南港的大轉彎處，今晚約9時有一輛大客車翻落邊坡，多人受困車內。支援的新北市消防人員救出7人，有12人OHCA無生命跡象。

北市消防局今晚9時12分獲報，在國道5號接國道3號轉彎處一輛遊覽車翻落邊坡。目前雙北消防局動員現場持續搶救中。新北119送醫部分，現場回報，萬芳醫院2男1女、汐止醫院1女、新店慈濟1男1女、北醫1女，無生命跡象12人。

依國道警方初步了解，這輛遊覽車是前往武陵農場賞櫻團返程途中，車內乘客有約40人；另外，目前國道5號北向石碇入口封閉，車輛全部下交流道，也提醒車輛提前改道。1060213

(中央社)