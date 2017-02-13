呂國臣颱風預報好手 鄉鎮預報大功臣
中央氣象局預報中心主任換將，鄭明典請辭，回歸科技中心主任，預報中心主任將由副主任呂國臣接任。呂國臣是颱風預報好手，目前氣象局的鄉鎮天氣預報，他也是幕後大功臣。
呂國臣擁有台大大氣科學研究所碩博士學位，1990年進入氣象局的預報中心。
呂國臣專研颱風，到了氣象局第一項讓人稱許的表現就是颱風預報系統，把原本用手繪圖處理颱風資料的方式，改為全部由電腦處理。
10年前，氣象局考量天氣預報缺乏山區與海邊，但民眾對天氣訊息的需求愈來愈高，氣象局決定發展鄉鎮預報，呂國臣成為優先指定人選。
10年耕紜，讓氣象局的鄉鎮預報愈來愈成熟，不只服務鎮地區居民，對民眾假日出遊，更是有用的天氣參考指標。
呂國臣18日將走馬上任，他說，目前氣象局預報天氣的臉書仍過於制式化，他希望未來能有更活潑的做法，跟民眾的連結更密切。1060213
(中央社)
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