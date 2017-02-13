甩肉大作戰 印度醫擬替全球最胖女手術

我要評比

印度醫師今天給予埃及婦女艾提（Eman Ahmed Abd El Aty）特殊的流質飲食，準備替她進行緊急減重手術。37歲的艾提據信為全球最重女性，體重約達500公斤。

馬來西亞「星報」（Star）與法新社報導，艾提週末抵達印度大城孟買，準備接受減重手術前，已有20多年沒有離開住家。

醫療團隊表示，艾提接下來25天只能攝取流質補充品，以協助她減去50公斤，才能達到動手術的門檻。

艾提的醫生拉達瓦拉（Muffazal Lakdawala）告訴記者，「唯有在所有與肥胖相關的疾病獲得控制，以及艾提減少體重的情況下，我們才會執行手術」；他還說，手術過程約兩個半小時。

這名減重專家說，他和他在孟買塞菲醫院（Saifeehospital）的團隊希望，手術能幫艾提減掉另外150公斤的體重。

這能幫助她坐起來，並且自己吃飯，就她目前的狀態而言，這些是不可能的任務。

手術後，印度醫療團隊將密切觀察艾提的狀況長達5個月。艾提返回埃及前，還需接受物理療法，以鍛鍊她的肌肉。

拉達瓦拉說，假如初步治療獲得成功，醫療團隊可望在接下來數年時間，透過手術幫助艾提把體重降到100公斤以下。（譯者：中央社劉文瑜）1060213

(中央社)