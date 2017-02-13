樂高電影製作人 將搖身成美國財長

《樂高蝙蝠俠電影》（The Lego Batman Movie）上周末首映榮登北美票房冠軍，而掛名該片執行製作人的，正是川普總統欽點的財長人選穆欽（Steven Mnuchin），美國參院周一針對他的提名案表決，預料這位前高盛銀行家兼好萊塢投資人，將成為8年來首位出任美國財經首長的華爾街老兵。

繼前總統歐巴馬8年前任命與華爾街淵源匪淺的蓋特納（Timothy Geithner）出掌財政部之後，川普提名出身華爾街的穆欽擔任財長，透露出川普政府對金融圈人士及其他資深企業主管的信賴。

穆欽任命案雖已獲參院金融委員會亮綠燈放行，但民主黨議員揚言杯葛，恐在美東時間周一晚間7時（台北時間周二上午8時）表決時投否決票。不過在沒有共和黨議員表態反對下，料形成52票贊成對48票反對的結果，將穆欽送上財長寶座。

穆欽除了是美國財長提名人，另有個引人矚目的身分，就是掛名華納兄弟影業新片《樂高蝙蝠俠電影》的執行製作人。

該部動畫電影上周末首映，吸金5,560萬美元搶下北美票房冠軍寶座，把同檔期的強片《格雷的五十道陰影：束縛》（Fifty Shades Darker）給比下去，該部改編自英國暢銷小說的情色電影，以4,680萬美元票房屈居老二。

(工商)