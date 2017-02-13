國道5賞櫻團遊覽車禍17死 初步排除陸客

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國道5接國道3南下車道，晚間9時多一輛遊覽車翻落邊坡。目前死亡人數攀升達17人，初步排除有陸客。國道警方初步調查為遊覽車是武陵農場賞櫻團返程途中發生意外。

國道警察表示，初步調查為北市大同區重慶北路一家旅行社承租的遊覽車，車內估約40人，為武陵農場賞櫻團返程途中，發生車禍，初步排除有陸客。由於仍有人受困車內，警消調度破壞機具破壞車體爭取救援時間。

國道警察表示，現已搶救出17人無生命跡象，目前國道5號北向石碇入口封閉，車輛全部下交流道，車輛請勿往該處方向。

警方初步了解，這個行程是櫻花季行程「2017武陵農場櫻花季櫻花鉤吻鮭觀魚台+武陵茶莊+吊橋」，，車資、保險、門票費用、中餐費用是新台幣1100元。1060213

(中央社)