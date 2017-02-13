國道警方：遊覽車為武陵農場賞櫻團 排除有陸客

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國道五號接國道三號南下往木柵轉彎處，在接近南港系統段，九時許發生一輛遊覽車翻落邊坡，警消目前在吊掛車體固定車體在進入搶救。（王英豪攝）

目前汐止國泰接收一名重傷老婦。（曾百村攝）

國道5接國道3南下車道，晚間9時多一輛遊覽車翻落邊坡，目前死亡人數攀升達17人。國道警方初步調查，遊覽車為北市一家旅行社所承攬的武陵農場賞櫻團，排除有陸客。

國道警察表示，初步調查為北市大同區重慶北路一家旅行社承租的遊覽車，車內估約40人，為武陵農場賞櫻團返程途中，發生車禍，初步排除有陸客。由於仍有人受困車內，警消調度破壞機具破壞車體爭取救援時間。

(集團連線報導)