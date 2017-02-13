國道遊覽車翻覆 柯文哲將到台北市災防中心了解救災狀況

國道五號接國道三號南下轉彎處，今晚9時出頭發生遊覽車翻覆重大交通事故，該遊覽車人員含司機及導遊共44人，台北市政府晚間表示，北市及新北合計送醫15名，現場明顯死亡17名（OHCA不送醫），其餘12人正積極搶救中；另外，台北市災害應變中心於晚間10時即時2級開設，台北市長柯文哲將於晚間11點前會趕到台北市災防中心了解救災狀況。

台北市災害應變中心於晚間10時即時2級開設，研考會、秘書處媒體事務組、觀傳局、警察局、工務局、社會局、衛生局、交通局、後指部及憲兵202者揮部等機關即時進駐，台北市副市長鄧家基則已趕往現場指揮搶救作業。

(中時)