遊覽車翻覆意外 檢察官主動了解案情

我要評比

國道五號接國道三號南下木柵轉彎處，今日晚間發生遊覽車翻覆重大意外，至少17名乘客明顯死亡。由於案發地點位處台北地檢署、士林地檢署轄區交界，北檢、士檢均派出檢察官前往了解案情。士檢表示，經確認全案發生於台北市南港區，由士檢負責死亡報驗管轄，並追究刑事責任。

據指出，案發之際警消忙於搶救，無暇分辨轄區誰屬，但北檢獲悉仍主動派出主任檢察官滕治平前往現場了解，士檢也派檢察官了解案情。

(中時)