美股週一開盤再創新高

美股週一開盤再攀歷史新高，道瓊上漲逾百點、標準普爾500與那斯達克指數漲幅也約在0.4％。至於歐洲股市也漲聲響起，德法兩國股市更飆漲逾1％、Stoxx歐洲600指數的漲幅也有0.8％。

分析師指出，近來企業獲利強勁、商品價格走高與美國總統川普暗示近期將推稅改計畫，都有助重燃投資人對買股的興趣大增。

(工商)