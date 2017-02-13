國5賞櫻遊覽車車禍 3重傷者送北醫

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國道5接國道3南下車道，今晚發生嚴重車禍，車上共44人，已有17人無生命跡象。北醫附醫收治3名患者，1男2女，傷勢嚴重，救治中。

國道5接國道3南下車道，靠近台北市南港的大轉彎處，今晚約9時有一輛大客車翻落邊坡，多人受困車內。消防人員雖出動救人，但多人沒有生命跡象。

台北醫學大學附設醫院晚間發布訊息表示，目前北醫附醫收治3名患者，1男2女，救治中。1060213

(中央社)