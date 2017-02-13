國道5遊覽車禍慘不忍睹 17人明顯死亡

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國道5號接國道3號，南下往木柵轉彎處，今晚9時許發生遊覽車翻落邊坡，死傷情況慘重。消防署說，車上共44人，17人明顯死亡未送醫，15人重傷，12人搶救中。

初步瞭解，發生事故的旅客參加蝶戀花旅行社的武陵農場賞櫻團行程。新北市與台北市的消防局據報，遊覽車翻落邊坡，雙北警消立即趕往支援搶救，醫院也啟動大量傷患機制待命。

警方與消防初步調查，2017武陵農場櫻花季行程，包括參觀櫻花鉤吻鮭觀魚台、武陵茶莊、吊橋等。

部分傷者陸續被送抵台北市的萬芳醫院，新北市汐止醫院、新北市新店慈濟、台北醫院等地。有許多傷患則明顯死亡，沒有送醫。

國道警察調查，確認遊覽車上，含司機、導遊共44人。台北市消防局回報消防署數據，遊覽車內44人，其中17人明顯死亡未送醫，15人重傷送醫，12人持續搶救中。1060213

(中央社)