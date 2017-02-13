陸房市調控加碼 私募資產禁入熱點城市

我要評比

中國大陸房市調控政策仍在持續。中國證券投資基金業協會發布規範證券期貨機構私募資產的文件，限制私募產品流入高房價熱點城市，今天起正式實施。

中新社報導，這項政策重點聚焦在直接或間接投資於房地產價格上漲過快熱點城市普通住宅地產項目的產品，明確基金業協會暫不予備案此類產品。

這些熱點城市包括北京、上海、廣州、深圳、廈門、合肥、南京、蘇州、無錫、杭州、天津、福州、武漢、鄭州、濟南、成都等16個城市。

同時，新規還禁止私募產品向房地產開發企業提供融資用於支付土地出讓價款、提供無明確用途的流動資金貸款，以及直接或間接為各類機構發放首付貸（頭期款貸款）等違法違規行為提供便利等。

報導引述上海朝華律師事務所合夥人徐培龍表示，新規旨在防止「熱錢」流入房地產市場，是房產調控政策組合拳的配套。目前受限的僅是熱點城市，並非所有此類資管產品都被叫停，但也不排除後續範圍進一步擴大的可能性。1060213

(中央社)