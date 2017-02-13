國道5賞櫻團遊覽車重大車禍 車齡19年
一輛載著國內賞櫻團旅客遊覽車，今天晚上在國5接國3南下車道，發生重大翻車事故。根據交通部公路總局提供的資料，事故車輛車齡約19年，下次定檢日期是4月16日。
公路總局說，事故遊覽車為友力通運有限公司所有，車號ZZ-780，1998年4月出廠，車齡約19年，下次定檢日期是4月16日。
至於事故車輛駕駛人，公路總局仍在確認中。
這個賞櫻團是台北市蝶戀花旅行社出團，行程是到武陵農場櫻花季賞櫻，景點還有櫻花鉤吻鮭觀魚台、武陵茶莊及吊橋，車資加保險及門票，費用為新台幣850元，若加午餐是1100元。1060213
(中央社)
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