威力彩頭獎9.5億元 獎落桃園中壢區

今年開春彩迷財運好旺，最高頭獎幸運兒已經誕生了!台灣彩券公告，威力彩頭獎9.5億元今晚已經開出，獎落桃園市中壢區莊敬路的「招鑫來彩券行」，一人獨得頭獎彩金，這不僅是金雞年首位威力彩頭獎得主，也是今年開春以來最高頭獎的幸運兒。

「招鑫來彩券行」周小姐表示，春節期間全台各地都傳開出百萬元、大樂透春節紅包的喜訊，店裡沒傳出好消息，沒想到一開獎就高達9.5億元，接獲台彩開出頭獎的通知當下，真的不敢置信，一定是老闆常去廟裡拜拜，神明顯靈了!

周小姐透露，去年10月店裡開出今彩539頭獎，短短不到4個月又再開出頭獎，直呼好幸運，只是來買彩券有熟客，也有過路客，實在抓不準是哪個客人中了頭獎，但台彩過年加碼威力彩2億元，確實增添不少買氣。

威力彩今晚開出的獎號為04、09、21、22、25、33，第二區為07，是連槓27期後所開出的。

金雞年財神爺特別眷顧台灣，農曆年短短6天，大樂透就開出4次頭獎，若再加上這次開出的威力彩，金雞年累計下來，已有6名幸運兒獲得上億元的頭獎彩金，創下史上頭獎開出頻率最高的紀錄。

(中時)