國道五號翻車意外 通運公司大門深鎖

友力通運公司。（蔡依珍攝）

國道五號遊覽車翻車意外，翻落的遊覽車號ZZ-780登記在桃園友力通運公司下，晚間抵達友力位於桃園區的處所，大門深鎖，裡頭有燈卻無人應門，根據監理站資料，車子1998年4月出廠，車齡至今已近19年。

翻覆遊覽車號ZZ-780，廠牌富豪（Volvo），出廠年月1998年4月，無逾期檢驗，違規數未結案1件，已結案9件，結案為3件闖紅燈、3件超速、2件違停，有強制汽車責任險，無防止鎖死煞車系統（ABS）。

駕駛人：康OO，100年4月15日取得職大客駕照，違規2件未結(未繫安全帶及高速公路違規)，旅行社：蝶戀花旅行社

(中時)