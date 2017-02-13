美航母打擊群戰艦計畫駛近陸南海人造島

美國海軍時報引述美國海軍官員的說法，美軍太平洋司令部計畫派遣航空母艦卡爾文森號打擊群的戰艦，駛近中方在南沙與西沙人造島12浬範圍，計畫有待總統川普最後定奪。

海軍時報（Navy Times）12日引述多名不具名美國海軍官員的說法報導，美國海軍與太平洋司令部將領希望在南海進行更積極的行動，派遣更多軍艦駛近中方宣稱屬於領土範圍的人造島，這些島礁已日趨軍事化。

3名美國海軍官員表示，美軍計畫派遣航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）打擊群中的戰艦駛入中方人造島12浬範圍內，執行「自由航行」任務。平日駐紮在美國西岸聖地牙哥軍港的卡爾文森號目前在太平洋海域，正駛往南海。

美軍計畫除了派遣軍艦駛近南沙群島的人造島外，也可能航向西沙群島。

報導指出，各項計畫已進行高層批核，最後將由總統川普（Donald Trump）定奪。川普就任前批評北京在南海造島，但上任後至今未採取實際行動，引起他是否有決心的揣測，美軍行動將代表川普的亞洲政策。

卡爾文森號所屬美國海軍第3艦隊的發言人裴利（Ryan Perry）表示，美軍派遣航母打擊群前往西太平洋並非首次。過去70多年，美軍固定在太平洋至印度洋地區巡弋，這項任務將持續。亞太地區的安全、穩定與繁榮有賴美軍的行動。

川普上任前對中國態度強硬，不過近期以各種行動釋出善意。川普如何處理日趨嚴峻的南海局勢，各方都在看。1060213

(中央社)