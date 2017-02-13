遊覽車滑落邊坡重大傷亡 北市開2級災變

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國道5號接國道3號轉彎處，一輛遊覽車滑落邊坡，造成15人重傷、21人死亡，北市今晚10時開設2級災變中心，台北市副市長鄧家基已趕往現場指揮搶救作業。

台北市長柯文哲將於晚間11時趕赴災防中心了解救災情況。1060213

(中央社)