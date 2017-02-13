國道遊覽車事故 林揆指示全力搶救傷患

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針對今（13）日晚間國道5號發生遊覽車翻覆事故，行政院發言人徐國勇表示，林全院長第一時間接獲消防及警政署通報相關訊息，對不幸罹難的民眾表示哀悼，並指示衛福部啟動「大量傷病患緊急醫療救護機制」，全力搶救傷患。

徐國勇指出，事故發生後，內政部立即成立應變中心，由交通部、衛福部派員進駐。

(工商)