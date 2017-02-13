塔利班炸彈攻擊巴基斯坦拉合爾市 至少10死

巴基斯坦拉合爾市的議會廣場上發生疑似自殺炸彈攻擊，死傷慘重，許多民眾協助救護傷者。（圖／美聯社）

巴基斯坦拉合爾市中心發生疑似自殺炸彈攻擊後，警方立即封鎖該區域進行清查。（圖／美聯社）

阿富汗塔利班組織分支「自由聯盟」(AMAAT-UR-AHRAR)今天在巴基斯坦拉合爾市(Lahore)發動炸彈攻擊，至少造成10人死亡、60餘人受傷。

法新社報導說，位於巴基斯坦東部的拉合爾市是該國第二大城，該市的救援隊與醫院方面指出，炸彈引爆的地點是在旁遮普 (Punjab) 省議會大樓外，當地正在進行一場由化工廠與藥廠所組織的示威遊行，聚集了大量的示威者，因此傷亡相當慘重。

路透社引述旁遮普警方發言人的話說，炸彈很可能是自殺炸彈客所引爆，但現場正在清查，詳細狀況有待進一步釐清。

一個名為「自由聯盟」的塔利班分支組織已聲稱為此炸彈恐怖攻擊負責，該組織於去年復活節在拉合爾的一處公園內也發動一次自殺炸彈攻擊，造成超過70人死亡。

巴基斯坦近幾年來國內情勢趨於穩定，但是塔利班支持的極端伊斯蘭組織仍發動過數次自殺炸彈攻擊事件。巴國總理夏利夫(Nawaz Sharif)說，恐怖攻擊事件不會阻撓巴基斯坦消滅伊斯蘭激進軍事組織的決心。

(中時電子報)