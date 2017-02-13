國道5遊覽車翻邊坡 已21人死亡
國道5發生遊覽車重大車禍，造成死傷慘重。遊覽車以90度姿勢，右側整個側翻，左側位置的部分呈現朝向天空，現場一片狼籍，截至晚間11時，已有21人死亡。
新北市府消防局，已派遣20輛救護車及衛生所7輛，共27輛救護車。內政部立即成立應變中心，由交通部、衛生福利部派人進駐。國道警察指稱，截至11時，死亡人數增至21人。
受到輕、重傷的乘客，已分別被送往台北市萬芳醫院、汐止國泰醫院、新店慈濟醫院、台北醫學大學附設醫院、北市內湖三軍總醫院等各大醫院搶救。
由蝶戀花旅行社承租的遊覽車，今天晚上大約9時從國道5宜蘭接國道3往台北方向行駛時，因故翻落邊坡。這輛車號ZZ-780的綠色遊覽車，往右側傾倒後，整個以90度的姿態，翻過安全護欄，側躺在路邊山溝，車底朝向外側車道。
警方初步研判，疑似因車速過快失控，擦撞護欄後向右垂直翻落邊坡，真正肇事原因仍要等救災告一段落後，由鑑定單位調查。
因有多人已被警消認定明顯死亡，邊坡處擺放了許多屍袋，現場怵目驚心，慘不忍睹。
有多人受困在車內，警消破窗救援，並出動吊車吊掛車體，但是車體相當重，且邊坡與山壁的空間狹小，吊車不容易作業，難以將側翻的遊覽車翻正。1060213
(中央社)
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